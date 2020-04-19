سوريا تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا".. وعدد الإصابات يرتفع إلى 39

سجلت سوريا، اليوم الأحد، حالة وفاة ثالثة بفيروس كورونا، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 39.

وذكرت وزارة الصحة في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، اليوم الأحد، أن الوفاة الثالثة بالفيروس كانت لمصاب بفيروس كورونا سجلت إصابته سابقًا.

وأضافت أنه تم تسجيل إصابة جديدة بالفيروس ليصبح إجمالي الإصابات المسجلة في سوريا حتى الآن 39 إصابة شفي منها 5 إصابات، وتوفيت 3 حالات.

يشار إلى أنه تم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في الثاني والعشرين من الشهر الماضي لشخص قادم من خارج البلاد، بينما تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.