بعد الأدعية والزيوت .. مسؤول إيراني ينصح بشرب بول الإبل للشفاء من "كورونا" (فيديو)

أثار مقطع فيديو لأحد المسؤولين الإيرانيين وهو ينصح مواطنيه بشرب "بول الإبل" للشفاء من فيروس كورونا سخرية المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر مدير الجمعية العلمية لطب الإمام الصادق، مهدي سبيلي، في مقطع مصور دعا فيه المواطنين لشرب بول الإبل للشفاء والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

داروی جدید ضد کرونا طبق روایات اسلامی: شاش شتر. pic.twitter.com/n6W2NDXgFx — رضا حقيقت‌نژاد (@rezahn56) April 19, 2020

واعتبر سبيلي أن "تناول بول الإبل لثلاثة أيام على التوالي يُعد من أفضل طرق الوقاية لفيروس كورونا ولأمراض الرئة بشكل عام"، ما أثار موجة من السخرية بين الإيرانيين على مواقع التواصل وذلك في ظل تكرار مشاهداتهم لروايات من مسؤولين ورجال دين تعتمد على الخرافات.

وتشهد إيران مع تفشي فيروس كورونا انتشار خرافات باسم الدين تزعم معالجة كورونا كان أبرزها إقدام معمم إيراني يُدعى حاج فردوسي على طرح دعاء خاص يزعم أنه شفاء من فيروس كورونا، مقابل مبالغ من المواطنين المرضى، أو الذين يرغبون في الوقاية من الإصابة بالفيروس.

كما ظهر معمم إيراني آخر ادعى معالجة مرضى كورونا باستنشاق زيت عطري، فضلا عن توزيع مساجد في العاصمة طهران أدوية منسوبة لأئمة شيعة تعمل على الشفاء من الفيروس المميت.