وزراء صحة مجموعة العشرين‎ يبحثون "صياغة مشتركة" لمواجهة كورونا

بدأ وزراء الصحة في دول مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، اجتماعا عبر الإنترنت؛ لصياغة استجابة مشتركة لوباء فيروس كورونا.

ونقل التلفزيون السعودي، يوم الأحد، عن بيان للمجموعة، أن "قادة من إسبانيا وسنغافورة والأردن وسويسرا، سينضمون إلى الدول الأعضاء، بالإضافة إلى هيئات دولية وإقليمية، من بينها منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي".

وتتولى السعودية رئاسة مجموعة العشرين.

وأقر وزراء مالية مجموعة العشرين، الخميس الماضي، خطة تتضمن حزمة دعم من صندوق النقد الدولي، اقترحها البنك الدولي وبنوك التنمية بأكثر من 200 مليار دولار؛ لمواجهة آثار كورونا.

وأفاد البيان الختامي لاجتماع عقد، الأربعاء، بالاتفاق "على تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة زمنية محددة للدول الأكثر فقرا، لمدة عام واحد، ووافق عليها نادي باريس (مجموعة من الدول الدائنة)".