العراق يرفع حظر التجوال خلال نهار رمضان‎

أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في العراق، اليوم الأحد، رفع حظر التجوال المفروض منذ أكثر من شهر، في فترة النهار، خلال شهر رمضان.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن اللجنة التي يترأسها عادل عبدالمهدي، رئيس حكومة تصريف الأعمال، قررت رفع حظر التجوال في ساعات النهار خلال الشهر الكريم.

وأوضحت أن "الحظر سيرفع من الساعة الـ6 صباحا لغاية الـ7 مساء بالتوقيت المحلي، باستثناء مناطق محددة"، دون الإشارة إلى أسمائها.

وفرض العراق حظر التجوال في عموم البلاد، في 17 آذار/ مارس الماضي، ضمن إجراءات أخرى للحد من تفشي الفيروس.

وشملت الإجراءات أيضا، تعليق الرحلات الجوية الداخلية والخارجية، وإغلاق الحدود البرية أمام تدفق الوافدين الأجانب، وتعليق الدراسة وحظر التجمعات العامة بكافة أشكالها.

ولغاية مساء السبت، سجل العراق 1513 إصابة بفيروس كورونا، بينها 82 وفاة و953 حالة تعاف.

وحتى ظهر اليوم الأحد، تخطى عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و345 ألفا، توفي منهم أكثر من 161 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 604 آلاف، حسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة.