الإمارات تسجل 4 وفيات و 479 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات اليوم الأحد، تسجيل 4 حالات وفاة و479 إصابة جديدة نتيجة فيروس كورونا المستجد. وذكرت الوزارة أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 1.286 حالة بعد تسجيل 98 حالة شفاء جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض. وأكدت الوزارة أنها أجرت أكثر من 23 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات وكشفت 479 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وأوضحت أن حالات الوفاة هي لمصابين من جنسيات مختلفة شملت مصاب خليجي و3 مصابين آسيويين كانوا يعانون من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 41 حالة. https://twitter.com/uaegov/status/1251799147193270274