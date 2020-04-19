"كورونا" يجبر إيران على تمديد "إجازة" السجناء حتى 20 مايو

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأحد، تمديد فترة إجازة المعتقلين المُطلق سراحهم، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال روحاني، خلال اجتماع الهيئة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، "قررنا إبقاء المعتقلين الذين يتمتعون بإجازة بسبب تفشي فيروس كورونا، البقاء خارج السجون حتى 20 أيار مايو المقبل"، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن المراقد الدينية لم تفتح حتى الرابع من أيار/ مايو المقبل.

ومنذ ظهور فيروس كورونا في إيران في 19 من شباط فبراير/ الماضي، منحت السلطات 100 ألف سجين إجازة مؤقتة خشية إصابتهم بفيروس كورونا.

وأوضح روحاني، أن "المراكز التجارية والأسواق سوف يبدأ عملها من يوم غد الإثنين، كما ستبدأ حركة التنقل بين المحافظات أيضًا".

ومع قرب حلول شهر رمضان، قال روحاني "لن تكون هناك أي تجمعات أو مراسم دينية جماعية خلال شهر رمضان المبارك، وعلى المواطنين الاستمرار بالابتعاد عن أماكن التجمع والمساجد والعتبات المقدسة لأسبوعين على الأقل".

وحتى أمس السبت، بلغ عدد الوفيات في إيران (5031) بيما بلغ إجمالي الإصابات بكورونا (80868) بحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور.