دراسة: الخصيتان ملاذ آمن لفيروس "كورونا"

قالت دراسة حديثة، إن الخصيتين عند الرجال تعدان ملاذًا آمنًا لفيروس كورونا، من دفاعات الجهاز المناعي داخل الجسم البشري، ما يسمح للعدوى بالاستمرار لفترة أطول عند الذكور.

وخلُصت الدراسة التي أُجريت بين نيويورك ومومباي، إلى نتيجة مفادها، أن فيروس كورونا عندما يدخل الجسم، فإنه يتحد بخلايا بروتين ACE2، أو إنزيم تحويل الأنجيوتنسين 2، الذي يقلل المقاومة في الأوعية الدموية.

كما أشارت، إلى أن هذا الإنزيم يوجد في الرئتين والقلب والأمعاء، حيث تم العثور على كميات كبيرة منه في الخصيتين عند الرجال، في حين عُثر على كميات صغيرة جدًا منه في أنسجة المبيض عند النساء.

وأجرت الدكتورة أديتي ساستري، طبيبة الأورام في مركز مونتيفيوري الطبي في برونكس، الدراسة مع والدتها جايانثي ساستري، عالمة الميكروبات في مستشفى كاستوربا للأمراض المعدية في مومباي، ونُشرت النتائج على الموقع الطبي MedRxiv.

وكانت الدراسة قد أخضعت 48 رجلًا و20 امرأة، كانوا يعيشون في مومباي، وأصيبوا بفيروس كورونا.

واتضح بعد الفحص والملاحظة، أن النساء في الدراسة استغرقن 4 أيام للتخلص من العدوى، فيما احتاج الرجال 50 في المائة وقتًا أطول، حيث كانوا بحاجة إلى ستة أيام لهزيمة كورونا.

وفي السياق ذاته، يتواجد في المملكة المتحدة وحدها رجال يموتون من المرض بمقدار الضعف عند النساء، وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية (ONS).

كما يبلغ معدل الوفيات بين الرجال 1728 لكل 100000، في حين بلغ معدل الوفيات بين النساء 840.9 لكل 100000.