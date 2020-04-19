ما هي حمية "مايند" لتعزيز القدرات العقلية؟

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في سعينا للحصول على جسم صحي ومناسب، ننتقل غالبا إلى الأنظمة الغذائية، وحمية "مايند" هي حمية تجمع بين نظام داش الغذائي، والنظام الغذائي المتوسطي، وتساعد على منع فقدان وظائف المخ التي يعاني منها الناس غالبا مع تقدمهم في العمر. وتتكون حمية "مايند " من مجموعة من الأطعمة التي يمكنك تناولها وهي: 6 حصص من الخضراوات الورقية الخضراء في الأسبوع، حفنة من التوت مرتين في الأسبوع على الأقل، 5 حصص أو أكثر من المكسرات كل أسبوع، زيت الزيتون للطهي. الحبوب الكاملة مثل الكينوا، دقيق الشوفان، معكرونة القمح الكامل، خبز القمح الكامل، الأسماك الدهنية الغنية بأحماض أوميجا 3.