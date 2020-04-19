ما هي حمية "مايند" لتعزيز القدرات العقلية؟

تعتبر حمية "مايند" طريقة صحية للمساعدة على منع فقدان وظائف المخ التي يعاني منها الناس غالبا مع تقدمهم في العمر.
وتتكون حمية "مايند"، وفقا لموقع "بينك فيلا"، من مجموعة من الأطعمة التي يمكنك تناولها وهي:
6 حصص من الخضراوات الورقية الخضراء في الأسبوع.
حفنة من التوت مرتين في الأسبوع على الأقل.
5 حصص أو أكثر من المكسرات كل أسبوع.
زيت الزيتون للطهي.
الحبوب الكاملة مثل الكينوا، دقيق الشوفان، معكرونة القمح الكامل، خبز القمح الكامل.
الأسماك الدهنية الغنية بأحماض أوميجا 3، مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.
الفول وفول الصويا والعدس في 4 وجبات على الأقل في الأسبوع.
الدجاج أو الديك الرومي مرتين في الأسبوع على الأقل.
ويجب تجنب الجبن والزبدة واللحوم الحمراء والأطعمة المقلية والحلويات السكرية لمنع تناول الدهون المشبعة والمتحولة غير المرغوب بها.
وتعد حمية "مايند" نظاما غذائيا جيدا للدماغ يحتوي على فيتامين E، وفيتامين B12، وحمض الفوليك، وبيتا كاروتين، والنياسين، والفلافونويد، والمأكولات البحرية وأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي حمية جيدة للجميع، خاصة كبار السن الذين لديهم مخاطر عالية من حدوث مشاكل في الذاكرة.
ومع ذلك، يجب دائما استشارة الطبيب لدمج أي نظام غذائي جديد أو أطعمة جديدة في حياتك اليومية.