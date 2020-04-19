الصين تسجل أقل عدد من الإصابات الجديدة بكورونا منذ 17 مارس الماضي

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، تسجيل 16 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في 18 نيسان أبريل، فيما يعد أقل عدد منذ 17 آذار مارس، وبتراجع عن 27 حالة أعلنت في اليوم السابق.

وكان من ضمن هذه الحالات تسع حالات لأشخاص جاؤوا من الخارج، وهو أقل عدد منذ 13 آذار مارس وبتراجع عن 17 حالة في اليوم السابق.

أما الحالات السبع المتبقية فكانت منقولة محليا بتراجع عن عشر حالات في اليوم السابق.

وقالت لجنة الصحة إن الحالات الجديدة التي تم اكتشافها لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض بلغت 44 حالة، بتراجع عن 54 حالة قبل يوم.

وأضافت أن ثلاثا من هذه الحالات الجديدة واردة من الخارج، مؤكدة أنه لم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة.

ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في الصين حتى 18 نيسان أبريل إلى 82735 حالة.

وقالت اللجنة إن إجمالي عدد حالات الوفاة من الفيروس بلغ 4632 حالة.