مصر.. إصابة 17 من الأطقم الطبية بالقصر العيني بفيروس كورونا

قالت الدكتورة هالة صلاح، عميد كلية الطب بجامعة القاهرة بمستشفى قصر العيني الفرنساوي في مصر، إنه ثبت إصابة 17 شخصًا من الأطقم الطبية والعاملين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وأضافت هالة صلاح، في تصريحات متلفزة أن حوالي 17 شخصًا ثبت إصابتهم بالفيروس المستجد في قصر العيني الفرنساوي، مشيرة إلى أنه تم عمل تحليل لـ900 حالة من الأطباء والمشرفين والإداريين والعمال، وفي انتظار النتائج الجديدة.

وأكدت عميدة كلية طب القاهرة، أنه ثبت إصابة الدكتور هشام الساكت، وكيل كلية طب قصر العيني، بفيروس كورونا، لافتة إلى عدم معرفة مصدر العدوى حتى الآن.

ولفتت إلى أن مصر تعيش ذروة نشر العدوى المجتمعية لفيروس كورونا في الفترة الحالية، حيث إن هناك أعراض تظهر على أشخاص دون مخالطة لمصابين بكورونا.

وقالت وزارة الصحة، السبت، إنه تم تسجيل 188 حالة جديدة بفيروس كورونا؛ جميعهم مصريون، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 3032 إصابة، كما تم تسجيل 19 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس التاجي، لتصل إجمالي حالات الوفاة إلى 224 حالة وفاة.