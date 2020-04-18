أفريقيا تسجل أكثر من 20 ألف إصابة بكورونا

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في القارة الإفريقية إلى أكثر من 20 ألفاً.

وذكر بيان صادر عن المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، السبت، أنه تم تسجيل نحو ألفين إصابة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 20 ألفا و270.

وأضاف البيان أن عدد الوفيات جراء الفيروس في دول إفريقيا ارتفع إلى 1025.

وأوضح أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء في القارة ارتفع إلى 4 آلاف و700.

وفي وقت سابق، حذرت اللجنة الاقتصادية الإفريقية التابعة للأمم المتحدة، في تقرير، أن ما لا يقل عن 300 ألف إلى 3.3 مليون شخص قد يموتون بسبب وباء كورونا إذا لم يتم اتخاذ التدابير المناسبة في القارة السمراء.

وذكر التقرير أن الحكومات بحاجة إلى 100 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الصحية والاجتماعية.