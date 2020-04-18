حاكم نيويورك يعبر عن تفاؤله مع تجاوز ذروة أزمة وباء كورونا

قال آندرو كومو؛ حاكم ولاية نيويورك الأمريكية اليوم السبت، إن الانخفاض الأحدث في عدد من يدخلون المستشفيات، وغير ذلك من المؤشرات الدالة على تحسن الوضع، يشير إلى أن الولاية "ربما تكون قد تجاوزت ذروة أزمة فيروس كورونا وعلى طريقها نحو استقرار نظام الرعاية الصحية".

وجاء تصريح كومو، والذي اتسم بتفاؤل مشوب بالحذر، خلال إفادته الصحفية اليومية وتزامنا مع انخفاض عدد الوفيات اليومية في جميع أنحاء الولاية إلى 540 في 17 أبريل نيسان، نزولا من 630 حالة وفاة في اليوم السابق، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوعين.

وقال الحاكم إن "عدد من دخلوا المستشفيات للعلاج من كوفيد-19، مرض الجهاز التنفسي الناجم عن فيروس كورونا، بلغ 16967، بانخفاض يزيد على 1300 حالة خلال الأيام الثلاثة الماضية".

وأضاف كومو قائلا "إذا نظرت إلى الأيام الثلاثة الماضية، يمكنك القول بأننا تجاوزنا مرحلة استقرار المنحنى وبدأنا في النزول وهو ما سيكون خبرا سارا للغاية".

وبين أن حوالى 2000 مصاب بالعدوى نقلوا إلى المستشفيات أمس الجمعة، ووصف ذلك بأنه "عدد كبير"/ مؤكدا أنه سيتخذ نهجا حذرا فيما يتعلق بإعادة فتح الشركات والمدارس في الولاية.

وأشار كومو، إلى "أن عدد 540 حالة وفاة الذي جرى تسجيله خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هو الأدنى منذ أول أبريل نيسان الجاري".