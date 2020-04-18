لتجنب الأرق.. 7 أطعمة لا تتناولها قبل نومك

هناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن تؤثر على جودة نومك من الضيق العاطفي إلى الأمراض الجسدية مثل مرض السكري أو أمراض الكلى أو حرقة المعدة.

مهما كان السبب، فإن فقدان عدد كاف من النوم يمكن أن يجعلك تشعر بالنعاس والخمول أثناء النهار، وإذا استمر الأمر لفترة طويلة جدا، فإن احتمالات حدوث أمراض مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية والاضطرابات العصبية وارتفاع ضغط الدم ترتفع.

وهناك بعض الأطعمة الصحية التي يمكن أن تبقيك مستيقظا طوال الليل، لذا حاول أن تتناولها في وقت مبكر من اليوم، وليس قبل نومك للحفاظ على نمط نوم صحي، ومنها 7 أطعمة وهي:

الحمضيات

تعد الفاكهة خيارا صحيا بشكل عام، ويوصي أخصائيو التغذية بتناول بعضها مع كل وجبة، لكن الحمضيات على وجه الخصوص يمكن أن تزعج نومك لأنها يمكن أن تؤدي إلى حرقة المعدة أو الارتجاع المعدي المريئي.

كما تحتوي الحمضيات أيضا على نسبة عالية من السكر، والتي يمكن أن تمنحك دفعة من الطاقة عندما تكون في أمس الحاجة إليها، لذا يمكنك تناولها في الصباح مع وجبة الإفطار، لكن يمكنك تناول الفواكه قليلة السكر والحمض مع تقدم اليوم، ومن الفواكه الجيد تناولها في وقت متأخر من اليوم هي التين والزبيب والعنب والتفاح والكيوي والبابايا.

البروكلي

البروكلي من الخضروات الصليبية المليئة بالعناصر الغذائية المهمة، ومع ذلك، يحتوي البروكلي أيضا على الكثير من الألياف التي يمكن أن تستغرق وقتا طويلا للهضم.

كما تشتهر جميع الخضروات الصليبية بأنها تسبب الغازات أثناء الهضم، ومن الأمثلة الأخرى لها براعم البروكسل، والملفوف، واللفت، والقرنبيط، والكرنب الأخضر، ومن المحتمل أن تناول وجبة خفيفة تحتوي على أي من هذه الخضراوات قبل النوم يجعلك مستيقظا.

الكرفس

إذا كان نعاسك أو قلقك أثناء النوم له علاقة بالقيام للتبول عدة مرات في الليلة، فيفضل تجنب تناول الكرفس قبل النوم.

إذ يحتوي الكرفس على الكثير من الماء، لذلك حتى إذا توقفت عن الشرب بعد العشاء، فإن تناول الكرفس يمكن أن يملأ المثانة، وينطبق الشيء نفسه على الأطعمة الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، مثل البطيخ والخيار والخس.

اللحم

تحتوي اللحوم خاصة الحمراء، على الكثير من البروتين والدهون، ولذلك يستغرق هضمها وقتا طويلا، ويمكن أن يبقيك مستيقظا، ولذا من الأفضل تجنبها قبل النوم.

واللحم الأحمر مصدر ثقيل بشكل خاص بسبب محتواه الدهني، لذلك، من المرجح أن يسبب عسر الهضم أو تقلصات في المعدة عند الاستلقاء.

الأطعمة الحارة

يُمنع استخدام الأطعمة الحارة قبل النوم لمجرد أنها قد تسبب عدم الراحة في المعدة وحرقة في المعدة، وتميل الحموضة المعوية إلى التفاقم عندما تستلقي لأن حمض المعدة يتجمع حول المريء.

كما أن هناك بعض الدراسات التي تشير إلى أن الطعام الحار قبل النوم يمكن أن يزيد من حدوث الكوابيس.

الحلوى

إن آخر شيء تريد القيام به قبل النوم هو زيادة نسبة السكر في الدم، فتناول الحلوى قبل النوم مباشرة من المحتمل أن يجعلك تشعر باليقظة والنشاط على الرغم من الساعة المتأخرة.

الوجبات السريعة

يصعب على الجسم هضم الوجبات السريعة والوجبات الخفيفة الدهنية الأخرى كما يمكن أن تؤدي إلى حرقة المعدة.

وكلما زادت الدهون في وجبتك، زاد إنتاج حمض المعدة والغاز، وإذا كنت قد تناولتها بالفعل، فحاول الاستلقاء على جانبك الأيسر لتقليل كمية الحمض التي تتراكم في المريء.

وعلى الرغم من كل النصائح السابقة، ليس عليك الذهاب للنوم؛ إذ يمكن أن يؤثر الجوع سلبًا على نومك، ولا يزال الجسم بحاجة إلى الطاقة لتغذية العمليات التي تحدث أثناء النوم، وتكمن الحيلة في التمسك بوجبة خفيفة صغيرة كتفاحة مقطعة، أو بيضة مخفوقة.