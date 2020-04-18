مصر.. 188 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة

سجلت مصر، اليوم السبت، رقما قياسيا في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، بعد الإعلان عن تسجيل 188 إصابة جديدة إلى جانب 19 حالة وفاة جراء الفيروس التاجي.

وقالت وزارة الصحة، "تم تسجيل 188 حالة جديدة بفيروس كورونا؛ جميعهم مصريون، وهو ما رفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 3032 إصابة".

وأشارت إلى أنه "تم تسجيل 19 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس التاجي، لتصل اجمالي حالات الوفاة إلى 224 حالة وفاة، مبينة أنه تم تسجيل 55 حالة شفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 701 حالة".

وأوضحت الوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ارتفع ليصبح 980 حالة، من ضمنها إجمالي حالات الشفاء.