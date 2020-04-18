أقل معدل وفيات يومي بـ"كورونا" في إيطاليا منذ أسبوع

أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا عن تسجيل 482 وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا (كوفيد-19)، في أقل معدل زيادة يومية منذ 12 من شهر أبريل/نيسان الجاري.

وزادت وفيات جائحة كورونا في إيطاليا 575 حالة أمس الجمعة مقابل 525 يوم الخميس، بينما انخفض عدد حالات الإصابة الجديدة قليلا مسجلا 3493 مقابل 3786 في اليوم السابق.

وبهذه الأعداد يستمر الوضع المستقر بشكل كبير في البلاد على مدى 13 يوما ماضيا.

والأعداد أقل بدرجة كبيرة من مستويات الذروة المسجلة في أواخر شهر مارس/آذار الماضي، لكن اتجاه التراجع لم يتقدم كما كان مأمولا على نطاق واسع في الدولة التي تشهد إغلاقا منذ قرابة 6 أسابيع.

ويمثل العدد المعلن للوفيات اليوم السبت أقل معدل زيادة يومية منذ الأحد الماضي عندما سجل 431.

وقالت وكالة الحماية المدنية إن عدد المتوفين في البلاد منذ ظهور المرض في 21 من شهر فبراير/شباط الماضي، ارتفع إلى 23227 وهو ثاني أكبر عدد من الوفيات في العالم بعد الولايات المتحدة، وارتفع عدد حالات الإصابة المسجلة إلى 175925.