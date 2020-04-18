مصر .. إصابة 3 أطباء بكورونا وغلق عيادة وعزل طاقمها

أكد رئيس جامعة بنها في مصر الدكتور جمال السعيد، أنه تم تسجيل 3 حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، بين الأطباء العاملين داخل المستشفى الجامعي.

وأضاف "السعيد" في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" اليوم السبت، أنه "تم تحويل الأطباء المصابين إلى مستشفى العزل"، مؤكدًا أنه تم على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة بحصر المخالطين وإجراء تحليل "كوفيد - 19" لهم.

وشدد على أنه "تم إغلاق القسم الذي يعمل فيه الأطباء المصابين فقط، وإجراء عمليات التعقيم والتطهير، مع استمرار العمل بباقي الأقسام في مستشفى بنها الجامعي".

وأشار إلى أن البيان الرسمي صدر فور إعلان نتائج التحاليل للأطباء المصابين، وعددهم 3 فقط لا غير؛ منعًا لإثارة البلبلة وترويج أي شائعات.

وكان مدير عام مستشفى بنها الجامعي في مصر الدكتور طارق عيسوي، قد أعلن تسجيل 3 حالات إيجابية بين الأطباء بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بأحد الأقسام العلاجية.

وقال "عيسوي" في بيان يوم السبت، إن "الأطباء شعروا بتعب وضيق في التنفس وارتفاع في درجة الحرارة، وبعد عمل التحاليل اللازمة تبين إيجابية الحالات لفيروس كورونا".

وأكد أنه "تم على الفور حصر جميع المخالطين للحالات داخل المستشفى من تمريض وعمال وموظفين، وكذلك الأطباء علي مستوي الأقسام لإجراء تحاليل وأشعة مقطعية لهم للاطمئنان عليهم، والاتصال بجميع المخالطين للأطباء المصابين للاطمئنان عليهم، وأنه حتى الآن لم تظهر أي أعراض على أحد منهم".

في سياق متصل، أصدر محافظ الإسماعيلية في مصر اللواء شريف بشارة، قرارا بإغلاق عيادة وعزل طبيب وطاقم تمريض وأهل زوجة مريض مصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وجاء قرار المحافظ بعد تلقيه تقرير تفصيليا من وكيل وزارة الصحة المصرية بالمحافظة حول ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، بمحيط حي السلام، وطلب استصدار قرار بالعزل لجميع المخالطين.

وقرر إغلاق العيادة لمدة 14 يومًا، اعتبارًا من اليوم 18 نيسان أبريل، وتنفيذ إجراءات العزل المنزلي التام لكل من الطبيب جودة راشد وطاقم التمريض بالكامل وموظف الاستقبال، وكذلك العزل المنزلي لأهل زوجة المريض المذكور.