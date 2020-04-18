رغم أنها الأكثر تضررا.. نيويورك تسجل أدنى حصيلة وفيات يومية خلال أسبوعين

رغم أنها الأكثر تضررا.. نيويورك تسج...

المصدر: رويترز

قال حاكم ولاية نيويورك، آندرو كومو، اليوم السبت، إن 450 شخصًا توفوا في الولاية في الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك في أدنى حصيلة وفيات يومية خلال أكثر من أسبوعين.

وأضاف كومو في إيجاز صحفي يومي، أن "من ينقلون إلى المستشفيات يوميًا استمر حول معدل ألفي مريض وهو معدل قال إنه "ما زال العدد الغالب".

وفي المجمل فإن، أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس في الولاية تجاوزت ضعف أعداد الضحايا في أحداث 11 سبتمبر 2001، والتي راح ضحيتها نحو 3 آلاف شخص.

ووفق جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فإن عدد حالات الإصابة بالفيروس في نيويورك تجاوز أعداد الإصابات في أي دولة أخرى، متقدمة على مجمل الإصابات في إسبانيا وإيطاليا والصين.

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