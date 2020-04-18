الجزائر تمدد الحجر الصحي في المحافظات كافة لغاية 29 من الشهر الحالي

أعلنت الحكومة الجزائرية، مساء السبت، تمديد إجراءات الحجر الصحي في المحافظات كافة لغاية 29 من الشهر الحالي.

وقال بيان صادر عن حكومة رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد، إنها قررت "تجديد العمل بنظام الحجر الصحي الحالي، وكذا مجمل التدابير الوقائية المرافقة له لفترة إضافية مدتها عشرة أيام"، في خطوة إضافية لمجابهة فيروس كورونا الذي أصاب 2418 شخصًا توفي منهم 364.

وجرى تمديد الحجر الصحي الكامل مع حظر التجوال من الساعة الثالثة ظهرا إلى السابعة صباحًا عبر 10 ولايات، مع الغلق التام لمحافظة البليدة أكبر بؤر وباء كوفيد 19.

كما تمّ أيضًا تعميم الحجر الصحي عبر 38 ولاية أخرى، على أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ اعتبارًا من منتصف ليلة غد الأحد.

إلى ذلك، نبّه رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد الولاة (المحافظين) إلى وجوب تجاوز "بعض الاختلالات المؤثرة بشكل خطير على الأداة الوطنية للإنتاج والإنجاز"، منتقدًا "التأويل المشوه للتدابير التي اتخذتها السلطات العمومية من أجل الوقاية من وباء كورونا ومكافحته".

وركّز جراد على أنّ "تسريح نصف المستخدمين لم يكن يرمي على الإطلاق إلى غلق الأنشطة ذات الصلة، بل كان يهدف أساسا إلى الحفاظ على صحة المستخدمين الذين يجب عليهم أن يمتثلوا لقواعد التباعد الضرورية في مثل هذه الظروف".

وقبيل ساعات عن اجتماع مجلس الوزراء الذي سيبحث حزمة تدابير عاجلة، شدّد جراد على حتمية "الحفاظ على حد أدنى من النشاط الاقتصادي، بما يضمن بقاء المؤسسات ويسمح بالإبقاء على كل السلسلة اللوجستية والتجارية ذات الصلة".