السعودية تسجل 5 وفیات و1132 إصابة جدیدة بفیروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، عن تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات بالفيروس في المملكة إلى 92 حالة.

كما أعلنت الوزارة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "واس"، تسجيل 1132 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "COVID-19" خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 8274 حالة.



وبينت الوزارة أن إجمالي حالات الشفاء قد ارتفعت بعد تعافي 280 حالة إضافية، ليصل إلى 1329 حالة شفاء.

وفي وقت سابق، اليوم، قررت السلطات السعودية منع التجول والدخول والخروج من وإلى حيي الفيصلية والفاضلية، بمحافظة الأحساء شرق المملكة.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية إنه في ضوء التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بتعزيز الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالمملكة، فقد تقرر تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل حيي الفيصلية والفاضلية في محافظة الأحساء، ومنع الدخول إليهما أو الخروج منهما ومنع التجول فيهما على مدار 24 ساعة، وذلك اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر .