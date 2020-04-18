السعودية.. عزل حيي الفيصلية والفاضلية في الأحساء لاحتواء "كورونا"

قررت السلطات في المملكة العربية السعودية منع التجول والدخول والخروج من وإلى حيي الفيصلية والفاضلية، بمحافظة الأحساء.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، إنه في ضوء التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بتعزيز الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالمملكة، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، فقد تقرر تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل حيي الفيصلية والفاضلية في محافظة الأحساء، ومنع الدخول إليهما أو الخروج منهما ومنع التجول فيهما على مدار 24 ساعة، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر .

وأوضح المصدر بحسب صفحة وزارة الداخلية على "تويتر"، أنه تقرر السماح لسكان الحيين المشار إليهما بالخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية مثل "الرعاية الصحية، والتموين"، وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثالثة عصراً.

مصدر مسؤول بوزارة الداخلية :

عزل حيي ( الفيصلية ، الفاضلية ) بمحافظة الأحساء ومنع الدخول إليهما أو الخروج منهما ومنع التجول فيهما على مدار 24ساعة، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر . pic.twitter.com/knNRPAsKfD — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) April 18, 2020



وبين المصدر بأنه قد تقرر أيضا أن تستمر جميع النشاطات المصرح لها بممارسة مهامها خلال أوقات منع التجول في الحيين المعزولين صحياً وذلك في أضيق الحدود، ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الجهة المعنية.

وأضاف المصدر أن "وزارة الداخلية تعلن ذلك لتؤكد أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس كورونا، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية، وتهيب بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بتلك الإجراءات".