مصر .. تجهيز مدن جامعية ومراكز شباب لاستقبال مرضى "كورونا"

أعلنت مصر رسميا، اليوم السبت، تجهيز عدد من المدن الجامعية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية، بطاقة استيعابية أكثر من 6 آلاف سرير، لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزيرة التضامن المصرية، الدكتورة نيفين القباج، إنه بالتنسيق مع وزراء الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي الشباب والرياضة وعدد من رؤساء الجامعات، تم تجهيز عدد من المدن الجامعية ومراكز الشباب في المحافظات، لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، ضمن خطة الحكومة المصرية لمواجهة الوباء.

وأوضحت القباج في بيان رسمي، أنه تم تجهيز 6185 سريرا، بتكلفة 25 مليون جنيه من بنك ناصر الاجتماعي والمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي.

ولفتت إلى أنه تم تجهيز أماكن وتشغيلها فعليا من قبل وزارة الصحة، وهي المدينة الجامعية بالدقهلية، ومركز شباب أبوقير بالإسكندرية، والمدينة الشبابية بالطود بالأقصر، والمدينة الجامعية بأسيوط، وبيت الشباب بالبلاجات بالإسماعيلية، والمدينة الجامعية بالمنيا، والمركز العلمي للشباب والرياضة بدمياط، بطاقة استيعابية 2785 سريرا.

ولفتت إلى أن الوزارة جهزت أيضا، المدينة الجامعية بحلوان، والمدينة الجامعية بقنا، وفي انتظار بدء تشغيلها من قبل مديرية الصحة بطاقة استيعابية 520 سريرا، إضافة إلى بعض الأماكن التي ما زالت تحت التجهيز، ومنها، المدينة الجامعية بجامعة عين شمس، ودار مؤسسة أهل مصر، والمدينة الجامعية بسموحة بالإسكندرية، ومقر اليونسكو بالمنوفية، والتي من المقرر لها أن تستوعب 2880 سريرا.