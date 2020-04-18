تناقضات إيرانية .. إصرار على إنهاء خطة التباعد واعتراف بصعوبة التخلص من "كورونا"

أقر نائب وزير الصحة الإيراني، إيرج حريرجي، اليوم السبت، بأن بلاده أمامها طريق طويل لتقطعه قبل القضاء الكامل على فيروس كورونا المستجد.

وقال حريرجي في تصريحات للتلفزيون الإيراني، إن "هناك العديد من الأشخاص لا يقومون بملاحظة خطة التباعد الاجتماعي في بعض المراكز العامة ومراكز الأعمال الخاصة".

وأضاف "نحن نحذر الشعب الإيراني من أن العالم بأسره بما في ذلك إيران، لا يزال في خطر استئناف فيروس كورونا والتفشي من جديد، ويجب علينا الاستمرار في اتباع المبادئ العلمية والصحية اللازمة".

من جانبه، قال وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، إنه "لا أحد في العالم يعرف مصير فيروس كورونا، ونحن نلعب لعبة الشطرنج حاليا مع هذا الفيروس".

بدوره، أفاد مركز المعلومات والتحكم بحركة المرور التابعة لوزارة الداخلية الإيرانية، اليوم السبت، بأن يوم غد الأحد هو آخر يوم في منع التنقل والسفر بين المحافظات الإيرانية، مشيراً إلى أنه "وفقًا لأحدث قرار للمقر الوطني لمكافحة كورونا، فإن تنفيذ خطة التباعد الاجتماعي وتقييد حركة المرور بين المقاطعات سوف ينتهي يوم الاحد".

واقترب معدل الوفيات في إيران إلى خمسة آلاف شخص بعدما سجلت البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية وفاة 89 شخصاً وإصابة 1449 آخرين.