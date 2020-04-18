مصر.. ذعر يصيب طاقم مستشفى بعد ظهور إصابات كورونا (فيديو)

سيطرت حالة من الخوف على الأطقم الطبية بأحد المستشفيات الحكومية في مصر، بعد ظهور حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، بين الأطباء والممرضات.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقاطع فيديو تظهر صراخ ودعوات وهجوم من أعضاء هيئة التمريض بالمستشفى العام من المعزولين بالمدينة الجامعية، مطالبين بعمل مسحات "pcr"؛ لأن هناك حالات كانت مخالطة لهم مصابة بالفيروس المستجد.

وقالت إحدى الممرضات: إنه "لا يوجد أحد يقبل أن يتم سحب العينات منا، واحنا كنّا مخالطين لحالات طلعت إيجابي، المفروض حد يسأل فينا، وأضافت: "ورق التحليل معانا ومش لاقيين مدير ولا حد يمضي لينا الورق".

وأكدت أخرى: "المستشفى لم يغلق حتى الآن، رغم وجود المرضى، وحالات كثيرة مصابة من الأطباء والممرضين، والبعض ذهب للمدينة الجامعية، مستنين إيه لما نموت وبعدين يقولوا يسحبوا عينات مننا؟!".

ونوهت ثالثة "حتى الآن يتم تسويف إجراء التحاليل، وهناك عدد كبير أمام المعامل منتظرين يتعمل لهم مسحات".

واستقبلت المدن الجامعية في جامعة الفيوم المصرية، الخميس، 127 فردًا من أعضاء الأطقم الطبية في المستشفى العام كمقر بديل للعزل الصحي، كإجراء احترازي، بعد إحالة طبيبين و3 ممرضات وعاملة إلى مستشفى المنيا للعزل، عقب ثبوت إصابتهم بـ"كوفيد - 19".