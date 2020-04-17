281 حالة إصابة جديدة بكورونا في المغرب والوفيات 135

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أعلنت وزارة الصحة المغربية مساء الجمعة تسجيل 281 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي المصابين في البلاد إلى 2564. وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل خمس حالات وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 135. كما تماثل للشفاء 32 شخصا ليصبح عدد المتعافين 281. وقال محمد اليوبي رئيس مديرية الأوبئة في المغرب إن 172 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس تم تسجيلها في البؤر المتواجدة بأربع مدن مغربية من أصل 281 المسجلة خلال 24 ساعة. ومن المتوقع أن تنتهي حالة الطوارئ الصحية، التي فرضها المغرب لمنع تفشي الفيروس في البلاد، في 20 أبريل الحالي، بعد أن دخلت حيز