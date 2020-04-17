هنية: ننسق مع مصر لمنع تفشي كورونا في غزة

كشف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيّة، اليوم الجمعة، عن تنسيق شامل مع مصر؛ للحد من تفشّي فيروس كورونا في قطاع غزة.

وقال هنية في لقاء تلفزيوني: إن "هناك تنسيقا شاملا وشبه يومي مع الجانب المصري في كيفية التعامل مع كورونا ومنع تفشّيه بالقطاع".

وأشار إلى أن هذا التنسيق تمثّل في خطوات تتعلق بتشغيل معبر رفح البريّ (جنوب)، والترتيب لعودة العالقين الفلسطينيين من مصر إلى غزة.

وحتى مساء اليوم، بلغ عدد مصابي فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية 307، غالبيتهم من مدن بالضفة الغربية، و13 حالة في قطاع غزة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن معبر رفح البري استقبل 1632 فلسطينيا من العائدين لقطاع غزة، بعد انتهاء الأيام الأربعة المخصصة لاستقبال العالقين في مصر.

وأوضح رئيس المكتب سلامة معروف أن استقبال هؤلاء عبر المعبر الفلسطيني المصري جاء وفق خطة ضمنت اتّخاذ إجراءات الوقاية والسلامة الصحية، من ثم توزيعهم على مراكز الحجر الصحي المخصّصة لاستضافتهم.