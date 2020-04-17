هل يقضي اكتشاف اللقاح المحتمل على كورونا"المراوغ"؟

يأمل العالم أجمع أن يوفر تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد فرصة العودة إلى الحياة الطبيعية.

اللقاح المرتقب وصفه الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في أمريكا، بأنه "السلاح النهائي"، ومع ذلك لم يتضح بعد ما إذا كان هذا سيكون حلا للأزمة.

ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، سيعتمد ذلك على كيفية تحور الفيروس، وبشكل عام هناك سيناريوهان محتملان:

السيناريو الأول

يمكن للقاح الفعال أن يوقف انتشار كورونا نهائيًا، وهذا في حالة عدم تحور الفيروس، فمثل جميع الفيروسات، يتحور الفيروس مع انتقاله من شخص لآخر، ويحدث به طفرات في الشفرة الوراثية، ومعظم هذه الطفرات لا تغير كيفية عمل الفيروس.

وفي بعض الأحيان، يمكن أن تظهر أخطاء صغيرة أو طفرات في عملية نسخ الفيروس لنفسه، وهذه الأخطاء تتراكم بمرور الوقت مع انتشار الفيروس من خلية إلى أخرى ومن شخص لآخر.

وتعمل اللقاحات عن طريق حث الجسم على تطوير الأجسام المضادة، التي تحيد الفيروس عن طريق الارتباط به بطريقة محددة، والتي قد تتأثر بهذه الطفرات، وإذا لم يتحور الفيروس بالقدر الكافي فقد لا تكون هناك حاجة إلى تحديث اللقاح باستمرار، كما يحدث مع لقاح الحصبة.

وقال "تريفور بيدفورد"، عالم الأحياء في مركز "فريد هتشنسون" لأبحاث السرطان في سياتل: "تتطور الحصبة بنفس سرعة الإنفلونزا والفيروس التاجي، لكن لقاح الحصبة لا يزال يعمل منذ عام 1950 حتى اليوم".

فمن أجل الدخول إلى خلية ما، يستخدم فيروس الحصبة بعض بروتيناته التي لا تستطيع التحور دون أن تتحطم، ويستهدف اللقاح تلك الأجزاء.

السيناريو الثاني

إذا تحور الفيروس بطريقة تمنع الأجسام المضادة من الارتباط به، فقد يصعب صنع لقاح عالمي دائم، حيث تعمل الأجسام المضادة، التي ينتجها الجسم استجابة للقاح أو العدوى، عن طريق الارتباط بأجزاء معينة من الفيروس تسمى المستضدات، وإذا غيرت الطفرات الفيروسية العشوائية شكل المستضدات، يصبح اللقاح أقل فعالية ضد الفيروس.

وقال الدكتور "بيدفورد": "ما يحدث مع العديد من الفيروسات هو أن المريض يصاب بالفيروس، ويتعلم نظام المناعة لديه التعرف على بروتينه السطحي، ولكن بعد ذلك يكون الفيروس قادرًا على التحور بطريقة لا تزال تؤدي وظيفتها ولكنها تجعل شكله مختلفا، فلا تنجح الأجسام المضادة في التعرف عليه".

وإذا تحقق هذا السيناريو، فقد تنجح الأجسام المضادة التي ينتجها اللقاح في مقاومة سلالة واحدة، ولكن لا يمكنها الارتباط بالأخرى، مما يجعل اللقاح غير فعال، وهو ما يحدث مع الإنفلونزا، حيث تتطور مستضدات الفيروس إلى سلالات مختلفة، وكل منها يتطلب لقاحًا مختلفًا قليلاً.

ويقوم العلماء باستمرار بتطوير لقاحات لاستهداف تلك السلالات الجديدة، وعلى الرغم من ذلك، تقدم اللقاحات مناعة جزئية فقط لسلالات الإنفلونزا المختلفة التي تنتشر كل عام.

وإذا حدث ذلك مع الفيروس التاجي، فسيضطر الباحثون إلى الإسراع في إنتاج وتوزيع لقاحات جديدة مع ظهور سلالات جديدة من الفيروس بشكل طبيعي.

الانتشار

يمكن لبعض المجموعات تطوير استجابة مناعية للفيروس، فعلى سبيل المثال، يطور العديد من الأشخاص مناعة ضد بعض سلالات الإنفلونزا، إما من خلال مكافحة العدوى أو عن طريق التطعيم، ولكن الفيروس يواصل الانتشار.

بالنسبة لفيروس جديد تمامًا مثل كورونا المستجد، لا توجد مناعة منتشرة، ولذلك لا يواجه هذا الفيروس مناعة تعوق انتشاره.

ونظرًا لأن الفيروس لا يحتاج إلى التغيير من أجل البقاء، فمن المحتمل أن تكون الطفرات التي يمكن أن تعدل شكل المستضدات نادرة للغاية أو غير موجودة.

ولكن إذا أصبح الناس محصنين ضد السلالة السائدة، إما عن طريق محاربة الفيروس أو من خلال التطعيم، فمن المرجح أن تنتشر سلالات جديدة من الفيروس ذات طفرات يمكنها اختراق مناعة السكان.

الانتظار

يعرف العلماء أن كورونا المستجد يتحور، ومن بين آلاف عينات الحمض النووي الريبي للفيروس التاجي، هناك 11 طفرة شائعة إلى حد ما.

لكن "بيتر تيلين"، عالم الأحياء الجزيئية في مختبر الفيزياء التطبيقية بجامعة "جونز هوبكنز": يقول: "على حد علمنا، نفس الفيروس يصيب الناس في جميع أنحاء العالم، مما يعني أنه لا توجد سوى سلالة واحدة من الفيروس".

وتؤثر واحدة فقط من تلك الطفرات الشائعة على "بروتين السنبلة"، الذي يمكّن الفيروس من إصابة الخلايا في الحلق والرئتين.

وتعد الجهود المبذولة لإنتاج الأجسام المضادة التي تنجح في صد هذا البروتين أمرًا محوريًا في العديد من الجهود المبذولة لتطوير لقاح، نظرًا لأن بروتين السنبلة لم يتغير كثيرًا حتى الآن، ويعتقد بعض العلماء أن هذه علامة على أنه لا يمكن أن يغير نفسه كثيرًا ويظل معديًا إذا تم تطوير لقاح.

ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من المعلومات غير المعروفة عن الفيروس، فنحن لا نعرف حتى ما إذا كان الناس يصبحون محصنين ضد الفيروس إذا أصيبوا به بالفعل، ولا إلى متى يمكن أن تستمر هذه الحصانة، على الرغم من أن العمل جارٍ على فهم هذه الأمور.

ويقول "تيلين" إنه لم يتضح بعد كيف ستؤثر هذه الطفرات في جينات الفيروس في النهاية على الإجراءات المضادة مثل اللقاح، فلا تزال هناك حاجة إلى المزيد من الدراسة والبحث.