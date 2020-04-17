160 إصابة بفيروس كورونا بقاعدة عسكرية في المغرب

كشفت المندوبية الجهوية للصحة في مراكش، عن إصابة 160 جنديًا بفيروس كورونا في القاعدة العسكرية "بن كرير" القريبة من المدينة، والتي تعد من بين القواعد العسكرية الكبرى في المملكة المغربية.

وتوصلت التحاليل المخبرية التي أجريت في المستشفى العسكري "ابن سينا" في مراكش، للسرية الثانية للمظليين التابعة للقوات المسلحة، عن الإصابات المشار إليها.

ويرجح أن العدوى انتقلت إلى السرية عن طريق أفراد وحدات "حذر"، التي تقوم بالعمل الميداني في مدينة مراكش لفرض إجراءات الحظر الصحي.

وسبق أن أشار مدير مصلحة الأوبئة في وزارة الصحة المغربية محمد اليوبي في ندوته الصحفية اليومية الأخيرة، أن سبب ارتفاع عدد الإصابات بـ"كوفيد 19" التي أعلن عنها خلال اليومين الأخيرين، راجع لاكتشاف حالات مجموعة في بؤر جديدة للوباء.

وسجل المغرب خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة 281 حالة مؤكدة بالفيروس، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات في المملكة منذ بداية الوباء 2564، بينها 135 حالة وفاة، و281 حالة شفاء.