بوتين: "كورونا" لم يبلغ ذروته وعلينا الاستعداد للمواجهة‎

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن وباء كورونا لم يصل ذروته بعد، ويجب على البلاد الاستعداد بشكل كامل للمواجهة من أجل حياة الناس.

وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها، اليوم الجمعة، خلال اجتماع مع مسؤولين روس لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في عموم روسيا.

وأشار إلى وجود مخاطر عالية بشأن انتشار الفيروس، مضيفًا:"كورونا لم يصل بعد للذروة، فعدد الإصابات يرتفع في بقية المناطق وليس فقط في موسكو".

وشدّد على ضرورة أن تكون المناطق كلها في حالة استعداد وتأهب كامل للمواجهة من أجل حياة الناس، وليس فقط المدن الكبرى".

ودفع تفشي فيروس كورونا إلى تأجيل روسيا احتفالاتها بعيد النصر في 9 مايو.

وأوضح بوتين، خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، الخميس، تأجيل احتفالات عيد النصر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت روسيا عن تسجيل 27 ألفًا و938 إصابة بالفيروس حتى الخميس، توفي منهم 232 شخصًا.