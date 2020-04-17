10 أطعمة تحميك من الإصابة بالإمساك وتخفض مستويات السكر في الدم

تعد الألياف الغذائية أحد مكونات الأغذية النباتية، التي تساعد بدفع الطعام داخل الجهاز الهضمي، خاصة في الأمعاء الغليظة مما يساهم بتسهيل عملية التبرز.

ولا تساعد الألياف الغذائية على ذلك فحسب، فهي أيضًا تعمل على الشعور بالشبع، وتقلل من الإمساك، وتُخفض أيضًا مستويات الكوليسترول وسكر الدم.

وفيما يلي مجموعة من الأطعمة الصحية التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية:

الفاصوليا السوداء

تعد الفاصوليا السوداء مصدرًا رائعًا للألياف، إذ تحتوي على البكتين، وهو شكل من الألياف غير القابلة للهضم والتي تشبه الصمغ في الماء، ويمكن أن يعمل ذلك على الشعور بالشبع لفترة أطول، كما أن الفاصوليا السوداء غنية بالبروتين والحديد، وهي منخفضة السعرات الحرارية، وخالية تقريبًا من الدهون.

كرنب بروكسل

يزرع كرنب بروكسل على نطاق واسع في أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، ويحتوي على مادة السولفورافين المضادة للجراثيم، ويفيد مرضى السكري، كما أنه مليئ بالفيتامينات والمعادن، إلى جانب عوامل مكافحة السرطان المختلفة.

وإلى جانب ذلك، يعد مصدرًا رائعًا للألياف، ويمكن استخدامه لتغذية بكتيريا الأمعاء المفيدة، ويحتوي على فيتامين K و B ، إلى جانب الأحماض الدهنية التي تدعم بطانة الأمعاء.

الأفوكادو

اكتسب الأفوكادو شعبية في جميع أنحاء العالم، فهو مصدر ممتاز للدهون الأحادية غير المشبعة، والبوتاسيوم، وفيتامين E، والألياف الغذائية.

ومقارنة مع مصادر الألياف الأخرى، يحتوي الأفوكادو على كميات أقل من حمض الفيتيك، و الأوكسالات التي يمكن أن تقلل من امتصاص المعادن.

البطاطا الحلوة

تحتوي البطاطا الحلوة على نسبة عالية من البوتاسيوم، ومركب البيتاكاروتين، وفيتامينات ب، والألياف.

وتحتوي البطاطا على حوالي 4 جرامات من الألياف، نصفها تقريبًا من الألياف الغذائية، لذا فهي مهمة لضبط الوزن، وكلما تناول الشخص المزيد، زاد إفراز هرمونات الشبع المعوية، مما قد يساعد بضبط شهيتك.

البروكلي

يعد البروكلي من الخضراوات الصليبية التي تنمو في المواسم الباردة، ويعد البروكلي غنيًا بفيتامين ك، الذي يمنع تجلط الدم، كما أنه مصدر جيد للبوتاسيوم، وفيتامين سي، وله خصائص مضادة للأكسدة، ومضادة للسرطان، ويعد البروكلي مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية التي تدعم صحة الأمعاء عن طريق تغذية البكتيريا الجيدة في الأمعاء الغليظة.

اللفت

يعد اللفت إضافة جيدة لنظامك الغذائي، وهو مليئ بالبوتاسيوم، والكالسيوم، والفيتامينات، فضلًا عن الألياف.

الكمثرى

تعد الكمثرى مصدرًا لفيتامين ج، والبوتاسيوم، ومختلف مضادات الأكسدة، فضلًا عن كونها مصدرًا غنيًا بالألياف، وبسبب ارتفاع محتوى الفركتوز، والسوربيتول فيها، يمكن أن يكون للكمثرى تأثير مليّن.

التين

يعد التين واحدًا من النباتات الأولى المزروعة في تاريخ البشرية، ويحتوي على الكالسيوم، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، وفيتامينات ب، وغيرها من العناصر الغذائية.

ويعد التين المجفف والطازج مصدرًا رائعًا للألياف الغذائية، وتم استخدام التين المجفف كعلاج منزلي لتخفيف الإمساك لسنوات.

النكتارين

ينمو النكتارين في المناطق الدافئة والمعتدلة، ويشبه الخوخ بشكل كبير، إلا أنه ليس له نفس القشرة المميزة.

ويعد مصدرًا جيدًا لفيتامين ب، والبوتاسيوم، وفيتامين E، ويحتوي على مواد مختلفة ذات خصائص مضادة للأكسدة .

المشمش

يعد المشمش منخفض السعرات الحرارية، ومصدرًا جيدًا لفيتامينيْ أ و ج، و 3 حبات من المشمش توفر 2.1 جرام من الألياف، معظمها ألياف غذائية.

وتم استخدام المشمش في آسيا في الطب الشعبي لسنوات، ويعتقد أنه يمكنه حماية الناس من أمراض القلب، وقد يساعد أيضًا على الهضم.