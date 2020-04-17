الإمارات.. دبي تمدد برنامج التعقيم على مدار 24 ساعة لمدة أسبوع إضافي

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ في دبي اليوم الجمعة، تمديد برنامج التعقيم الشامل في الإمارة على مدار 24 ساعة يوميا ولمدة أسبوع إضافي.

وقالت اللجنة إن ذلك يأتي في ضوء النجاح الذي حققه الإجراء الذي تم تطبيقه منذ 4 أبريل الجاري.

وكانت غرفة تجارة وصناعة دبي قد طورت دليلا إرشاديا مبسطا حول برنامج التعقيم الوطني، بهدف مساعدة القطاع الخاص في التعرف على كيفية إدارة أعمالهم بسلاسة وسهولة خلال فترة تطبيق البرنامج.

يعتبر الدليل الإرشادي خدمة مضافة توفرها الغرفة تزود الشركات وقطاع الأعمال بمعلومات وافية من مصدر موثوق حول البرنامج، مع تسليط الضوء على الكيفية التي يؤثر بها على نشاطهم التجاري والاستثماري وساعات العمل وحركة الموظفين وأذون الخروج، إضافة إلى التعريف بالقطاعات الحيوية المستثناة من القيود على الحركة والقطاعات الداعمة.