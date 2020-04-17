قطر تسجل 560 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت قطر 560 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (قنا) اليوم الجمعة على حسابها بموقع تويتر، نقلا عن وزارة الصحة العامة.

وقالت الوزارة إن 49 حالة تماثلت للشفاء من المرض ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 464 حالة.

وزارة الصحة العامة تعلن عن تسجيل 560 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) وشفاء 49 حالة من المرض ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 464 حالة. #قنا pic.twitter.com/3DnolrcqTN — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 17, 2020

وبهذا يبلغ إجمالي عدد الإصابات في قطر 4663 حالة، مع 7 حالات وفاة.

وأوضحت الوزارة القطرية أن إجمالي عدد الفحوصات التي تم إجراؤها بلغ 58328.