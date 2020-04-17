قطر تسجل 560 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قطر تسجل 560 إصابة جديدة بفيروس كور...

تماثلت 49 حالة للشفاء من المرض

المصدر: فريق التحرير

سجلت قطر 560 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (قنا) اليوم الجمعة على حسابها بموقع تويتر، نقلا عن وزارة الصحة العامة.

وقالت الوزارة إن 49 حالة تماثلت للشفاء من المرض ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 464 حالة.

وبهذا يبلغ إجمالي عدد الإصابات في قطر 4663 حالة، مع 7 حالات وفاة.

وأوضحت الوزارة القطرية أن إجمالي عدد الفحوصات التي تم إجراؤها بلغ 58328.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
قطر
صحة
تاغ
فيروس كورونا
تاريخ النشر
تاريخ التحديث