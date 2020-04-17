مسؤول إيراني يتوقع حدوث "كارثة وبائية" بسبب كورونا في أكتوبر

اعتبر رئيس منظمة الدفاع المدني في إيران، العميد غلام رضا جلالي، أن نقل المعلومات الجينية الإيرانية إلى الخارج يتعارض مع الأمن القومي، متوقعا حدوث "كارثة وبائية" بسبب فيروس كورونا المستجد في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

جاء قوله في ظل تداول تقارير تشير إلى تسارع وتيرة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا يتناسب مع جينات الإيرانيين، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "تسنيم" المحلية، اليوم الجمعة.

وقال العميد جلالي: "نحن ندرك أن بعض الأشخاص أرادوا نقل المعلومات الوراثية للإيرانيين إلى الخارج في إطار مشروع الجينوم الإيراني؛ وأي إجراء في هذا الصدد هو ضد الأمن القومي"، والجينوم البشري، هو كامل المادة الوراثية المكونة لـ"DNA".

ولم يستبعد المسؤول الإيراني أن يكون تفشي فيروس كورونا المستجد نوعا من "الهجوم البيولوجي"، مبينا "أن علم الوراثة متقدم، وأن الخرائط الجينية، التي تُظهر الخصائص الكاملة للإنسان في مناطق مختلفة، يمكن أن تكون الأساس للتعرف على الشخصيات والهجوم البيولوجي".

وأشار العميد جلالي إلى أن "فيروس كورونا قد يكون كامنا في الصيف ويظهر نفسه مرة أخرى في الخريف، لذا فإن جميع المطارات في البلاد بحاجة إلى تجهيزها بنظام لمكافحة المرض".

وبين أن "الفيروس (التاجي) قد يتكرر في أكتوبر المقبل على الأرجح، ولدينا حوالي 4 أشهر (من يونيو إلى أكتوبر) لتحديد نقاط ضعفنا حتى لا يتحول المرض إلى وباء مرة أخرى في البلد".

وفي 22 من شهر آذار/مارس الماضي، اتهم المرشد الإيراني علي خامنئي في خطاب بثه التلفزيون الرسمي بمناسبة العام الإيراني الجديد، الولايات المتحدة بالوقوف وراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

واليوم الجمعة، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، عن تسجيل 89 حالة وفاة جديدة، وإصابة 1499 جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال: "خلال الـ24 ساعة الماضية، تم تسجيل 89 حالة وفاة جديدة وإصابة 1499 بفيروس كورونا"، مضيفا إن "عدد الوفيات ارتفع إلى 4958 شخصا والإصابات إلى 79 ألفا و494 إصابة".