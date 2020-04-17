مصر تقرر استخدام عقار "هيدروكسي كلوروكين" للوقاية من فيروس كورونا

قررت مصر صرف عقار "هيدروكسي كلوروكين" بمستشفيات العزل؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأصدرت وزارة الصحة والسكان المصرية، خطابًا إلى مديري مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية، بمتابعة صرف الجرعات الوقائية من عقار "هيدروكسي كلوروكين" للعاملين والمخالطين للحالات الإيجابية بالفيروس المستجد.

وشددت الوزارة في خطابها، على ضرورة مراعاة الالتزام بالجرعات المقررة من جانب اللجنة العلمية، وموانع الاستعمال في كتيب توجيهات العلاج على أن تكون الجرعات الموصوفة تشمل؛ اليوم الأول: 2 قرص "هيدروكسي كلوروكين" 200 ملغم مرتين، وتكرر الجرعة أسبوعيًا لمدة أسبوعين من آخر تاريخ للتعرض وتكون الجرعة الموصوفة قرص "هيدروكسيلوروكين" 200 ملغم مرتين.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105، و15335 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والأمراض المعدية.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة عن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، وهو 2673 حالة و196 حالة وفاة.