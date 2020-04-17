السعودية تسجل 762 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 762 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في عموم المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، من المتحدث باسم الوزارة، قوله، إن إجمالي الإصابات في المملكة وصل إلى 7142 حالة، من بينهم 1049 حالة تماثلت الشفاء، و87 وفاة.

وأشار إلى أن 74 مصابًا في حالة صحية حرجة بالعناية المركزة.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (762) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (4) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (59) حالة تعافي ليصبح مجموع الحالات المتعافية (1049) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/GIpwkphLyI — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) April 17, 2020

في السياق، صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية أنه في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، تقرر منع التجول على مدار (24) ساعة يومياً في محافظتي: (صامطة، والداير) ومنع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتبارًا من الساعة الثالثة عصرًا من اليوم الجمعة وحتى إشعار آخر.