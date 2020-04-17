كورونا يهدد محطة الفضاء الدولية

سيطرت حالة من القلق على مسؤولي برنامج الفضاء الروسي، بشأن احتمالية إصابة أفراد طاقم مكون من رائدي فضاء روسيين وآخر أمريكي، على متن محطة الفضاء الدولية، بفيروس كورونا، عقب مشاركة مسؤول بارز في إجراءات تمت قبل إطلاق مركبتهم.

وجاءت نتيجة فحص نائب رئيس شركة "إنيرجيا" للصواريخ والفضاء، يفجيني ميكرين، إيجابية بفيروس كورونا، بعد أن حضر إطلاق المركبة "سويوز- أم اس 16" في قاعدة بايكونور الفضائية جنوب كازاخستان، يوم 9 أبريل/ نيسان الجاري.

وبحسب وكالة "تاس" للأنباء، رافق ميكرين (64 عاما) في رحلة استغرقت 3 ساعات، رئيس المؤسسة العامة الروسية للأنشطة الفضائية (روسكوسموس)، الذي بدوره كسر إجراءات السلامة الوقائية والبعد الاجتماعي بوقوفه على مقربة من رواد الفضاء.

وأكدت الوكالة، أن ميكرين ديمتري روغوزين، توجه من موسكو إلى موقع القاعدة الفضائية في كازاخستان، كما اجتمع الرجلان برواد الفضاء الثلاثة بقاعة اجتماعات يفصل بينهما زجاج، قبل وقت قصير من بدء الرحلة.

وشوهد روغوزين البالغ من العمر 56 عاما، والحليف الوثيق لفلاديمير بوتين، وهو يقف بعد ذلك بالقرب من طاقم المركبة "سويوز أم إس – 16"، قبيل لحظات من الإطلاق، وهو يرتدي مرة قناعا وأخرى بدونه.

وأشارت الوكالة إلى أن رواد الفضاء، الأمريكي كريس كاسيدي والروسيان أناتولي إيفينشين وإيفان فاغنر، لم يرتدوا أيضا أي أقنعة واقية على وجوههم، خلال مراسم المقابلة؛ مما يُعزز المخاوف بشأن إصابتهم المحتملة بكورونا. فيما أكد مسؤولون روس أنه تم اتخاذ تدابير استثنائية لتجنب تلوث المحطة الفضائية.