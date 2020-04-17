الأمير وليام يصف مسنا بريطانيا جمع تبرعات لقطاع الصحة بأنه "أسطورة"‎

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وصف الأمير وليام مسنا بريطانيا يبلغ من العمر 99 عاما جمع ما يربو على 17 مليون جنيه إسترليني لدعم الخدمات الصحية بأنه "أسطورة حقيقية". وجمع توم مور وهو من قدامي المحاربين هذا المبلغ بالسير مئة مرة حول حديقة منزله. وكان يسعى في البداية لجمع ألف جنيه إسترليني عن طريق استكمال التحدي قبل عيد ميلاده المئة يوم 30 أبريل نيسان. وقال وليام، حفيد الملكة إليزابيث، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" "أسطورة حقيقية.. ما أعجبني أيضا هو أنه من قدامى المحاربين وعمره 99 عاما، عاش طويلا ولديه خبرة كبيرة ومن الرائع أن يستمد الجميع الإلهام من قصته وعزمه".