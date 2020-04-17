مدينة ووهان الصينية تعدل إجمالي وفيات كورونا لديها بزيادة 1290 حالة‎

مدينة ووهان الصينية تعدل إجمالي وفي...

المصدر: رويترز

قالت مدينة ووهان الصينية، مركز تفشي وباء فيروس كورونا، اليوم الجمعة، إنها عدلت إجمالي عدد الوفيات لديها بالفيروس بزيادة 1290 حالة.

كما عدلت ووهان عدد الإصابات المؤكدة بزيادة 325 حالة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
الصين
تاغ
فيروس كورونا
ووهان
تفشي كورونا
وباء كورونا
جائحة كورونا
تاريخ النشر
تاريخ التحديث