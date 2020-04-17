مدينة ووهان الصينية تعدل إجمالي وفيات كورونا لديها بزيادة 1290 حالة‎

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قالت مدينة ووهان الصينية، مركز تفشي وباء فيروس كورونا، اليوم الجمعة إنها عدلت إجمالي عدد الوفيات لديها بالفيروس بزيادة 1290 حالة. كما عدلت ووهان عدد الإصابات المؤكدة بزيادة 325 حالة.