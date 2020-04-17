ميركل: لا يمكن حل أزمة كورونا إلا باستجابة دولية قوية ومنسقة

دعت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الخميس، إلى مزيد من التعاون الدولي في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كما أعربت عن دعمها لمنظمة الصحة العالمية.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الحكومة الفيدرالية الألمانية، أوضح أن ميركل ذكرت في اجتماع عبر تقنية (الفيديو-كونفرانس) لقادة مجموعة الدول الصناعية السبع أن "الأزمة يمكن معالجتها فقط عبر استجابة دولية قوية ومنسقة".

وأعربت ميركل عن دعمها الكامل لمنظمة الصحة العالمية والشركاء الآخرين.

كما رحبت بمبادرة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لاستضافة مؤتمر افتراضي للمانحين بشأن كورونا في أوائل مايو/ أيار المقبل.

وحتى مساء الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و175 ألفا، توفي منهم أكثر من 145 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 546 ألفا، حسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الوباء بالعالم.