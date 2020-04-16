مصر تعتمد 666 مليون دولار إضافية لمواجهة كورونا ‎

وافقت الحكومة المصرية على اعتماد 10 مليارات جنيه إضافية، ما يعادل (666 مليون دولار) بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020 لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ويضاف المبلغ الجديد إلى حزمة الـ 100 مليار جنيه، التي وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتخصيصها لمواجهة الوباء.

كما وافقت الحكومة على مشروع قانون ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يُخلفها فيروس " كورونا " المستجد، والتي تشمل مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو جزء من الضريبة المستحقة طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل أو قانون الضريبة على القيمة المضافة أو كليهما.

ويتم تنفيذ هذه الإجراءات لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، وذلك بالنسبة للممولين أو المسجلين في القطاعات الاقتصادية، أو الإنتاجية، أو الخدمية المتضررة من تداعيات مواجهة الفيروس.

يأتي ذلك في ضوء الخطة التي تتخذها الحكومة المصرية للعمل على الحد من الآثار السلبية لتلك التداعيات، ولدفع عجلة الإنتاج لكافة القطاعات الاقتصادية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد رصد في وقت سابق 100 مليار جنيه لمواجهة الفيروس، قائلا إن مصر ليست صغيرة وتمد الدولة مئات المليارات لمواجهة الأزمة.

على الجانب الآخر أعلنت الصحة المصرية إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 2505 حالات، و183 حالة وفاة.