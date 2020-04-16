ارتفاع وفيات كورونا في فرنسا رغم ظهور مزيد من المؤشرات الإيجابية‎

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سجلت فرنسا 753 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 17920 مما يجعلها رابع أعلى حصيلة وفيات في العالم، لكن عدد المصابين في المستشفيات تراجع لليوم الثاني على التوالي. وفي مؤشر آخر على نجاح إجراءات العزل العام التي فُرضت منذ شهر قال جيروم سالومون مدير هيئة الصحة العامة في فرنسا إن عدد الأشخاص الموجودين في وحدات الرعاية الفائقة تراجع لليوم الرابع على التوالي ليصل إلى 6248 في أدنى نقطة منذ أول نيسان أبريل. وزاد عدد الوفيات بنسبة 4.4% خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إلى 17920 وهو ما يعني تباطؤ وتيرة الزيادة مجددا بعد زيادتها