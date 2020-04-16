"الصحة العالمية" تشدد على حكومات الدول حظر بيع الحيوانات البرية‎

حذر مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم، من التسرع في رفع بعض الدول للقيود الاجتماعية والاقتصادية، حيث إنه من شأنه زيادة الوضع سوءًا أكثر من الوضع الحالي، مطالبًا تلك الدول برفع القيود بعناية فائقة.

وأضاف تيدروس، في بيان صحفي اليوم الخميس، أنه تم الإبلاغ حتى الآن عن حوالي 2 مليون حالة مصابة بفيروس كورونا لمنظمة الصحة العالمية من جميع أنحاء العالم، وأكثر من 123 ألف حالة وفاة.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية أن تلك الزيادة في معدل الإصابات والوفيات تعد زيادة مقلقة ومأساوية، مضيفًا: "في الوقت نفسه نرى علامات مشجعة في بعض البلدان كانت بؤرة الوباء".

ولفت إلى أنه في غضون انتشار الفيروس، أغلقت المدارس مما أدى لتوقف نحو 1.4 مليار طفل عن التعليم، وفتح البعض لزيادة خطر التعرض للإساءة، وحرم العديد من الأطفال من مصدرهم الأساسي للتغذية والرعاية الصحية.

وشدّد مدير منظمة الصحة العالمية على أنه يتعين على الحكومات فرض حظر صارم على بيع الحيوانات البرية، ويجب عليهم إنفاذ لوائح سلامة الأغذية، والنظافة الصحية، لضمان سلامة الأغذية التي يتم بيعها في الأسواق.

وكانت وزارة الخارجية الصينية قد صرحت، اليوم الخميس، بأن منظمة الصحة العالمية أعلنت أنها لم تجد أي دليل على أن فيروس كورونا، الذي تسبب في إصابة ما يربو على مليوني شخص في أنحاء العالم، أُنتج في أحد المعامل.