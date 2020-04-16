عزل "العقبة" عن باقي المحافظات الأردنية

قررت السلطات في الأردن، غلق محافظة العقبة، الواقعة على ساحل البحر الأحمر في أقصى جنوب المملكة، وعزلها عن باقي محافظات المملكة، اعتبارا من صباح الأحد المقبل.

جاء ذلك في إيجاز صحفي لمدير عمليات خلية أزمة فيروس كورونا العميد مازن الفراية، مساء اليوم الخميس، في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بالعاصمة عمّان.

وقال العميد الفراية: "تقرر غلق محافظة العقبة وعزلها عن باقي محافظات المملكة اعتبارا من صباح الأحد المقبل.. يسمح لأهالي العقبة الحركة بالسيارات بين الساعة الـ10 صباحا والـ6 مساء".

وأوضح أنه سيستمر عزل المناطق المعزولة سابقا في محافظة إربد شمال المملكة، منوها إلى أن المملكة مستمرة في إغلاق حدودها البرية والبحرية والجوية باستثناء حركة الشحن.

ويدخل حظر تجول بشكل شامل حيز التنفيذ منتصف ليل اليوم الخميس، ويستمر مدة 48 ساعة، إلى منتصف ليل يوم السبت المقبل، بهدف تسهيل مهمة عمل فرق التقصي الوبائي، وفرق التعقيم.

وسجلت المملكة حتى مساء يوم أمس الأربعاء، 401 إصابة بفيروس كورونا المستجد، في حين بلغت عدد حلات الشفاء من الفيروس "الفتاك" 250 حالة، ولم تسجل أي حالة وفاة جراء الفيروس التاجي منذُ أيام، ليستقر العدد عند 7 حالات.