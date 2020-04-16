واشنطن تفتح تحقيقا لكشف ما إذا كان مختبر صيني مسؤولا عن تفشي كورونا

أعلنت الولايات المتحدة فتح تحقيق لكشف مصدر فيروس كورونا المستجد، من دون استبعاد أن يكون مختبر صيني في ووهان مصدر تفشيه، ما تسبب بجائحة كوفيد-19 التي أوقعت إلى حد الآن أكثر من 137 ألف وفاة في العالم.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: "نجري تحقيقا مفصّلا بكل ما لدينا من إمكانات حول كيفية تفشي هذا الفيروس، وانتقال العدوى في العالم والتسبب بهذه المأساة".

وأتت تصريحات بومبيو، يوم الأربعاء، ردا على سؤال حول مقال في صحيفة واشنطن بوست يؤكد أن سفارة الولايات المتحدة في بكين كانت قد أخطرت وزارة الخارجية الأمريكية، قبل عامين، عن تدابير وقائية غير كافية في مختبر في ووهان يعمل على دراسة فيروسات كورونا لدى الخفافيش.

وسئل بومبيو عن معلومات لشبكة "فوكس نيوز" تفيد بأن "مصادر عدة" تعتبر أن فيروس كورونا الحالي، الذي أعلن في كانون الأول/ديسمبر عن أول ظهور له في ووهان نفسها، مصدره هذا المختبر بالذات، وإن كان فيروس طبيعي غير مركّب من قبل الصينيين قد يكون "تسرّب" لا إراديا، بل جراء اتّباع تدابير وقائية غير سليمة.

ولم ينفِ بومبيو أيا من هاتين الروايتين.

ويوم الأربعاء، خلال مؤتمره الصحفي اليومي حول مستجدات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، تحاشى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخوض في هذا الموضوع.

وقال ترامب ردا على سؤال حول هذا الأمر: "يمكنني أن أقول إن هذه الرواية تتردد أكثر فأكثر. سنرى"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "تجري تحقيقا معمّقا للغاية".

لكنّه رفض كشف إذا بحث وضع هذا المختبر مع نظيره الصيني شي جينبينغ.

وبناء على آراء خبراء، سجّل أول ظهور لفيروس كورونا المستجد أواخر العام 2019 في سوق لبيع الحيوانات البرية تقام في الهواء الطلق في ووهان، حيث تعرض للبيع حيوانات حية متنوعة من بينها جرذان وعظايات عملاقة وخفافيش.

لكن رواية فوكس نيوز مختلفة.

وأكد بومبيو أن "ما نعرفه هو أن هذا الفيروس ولد في ووهان في الصين"، وأضاف: "ما نعرفه هو أن معهد علم الفيروسات في ووهان يقع على مسافة بضعة كيلومترات فقط من السوق".