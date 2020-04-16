عزل قرية مصرية جديدة بعد انتشار فيروس كورونا فيها

أعلنت وزارة التنمية المحلية في مصر، اليوم الخميس، عزل قرية كفر العجمي في محافظة كفر الشيخ؛ بعد التأكد من وجود 8 إصابات بفيروس كورونا فيها، من أسرة واحدة، إلى جانب الاشتباه بإصابة 50 آخرين.

وقال محافظ كفر الشيخ، جمال نور الدين، في بيان، إنه تقرر عزل القرية لمدة 14 يوما؛ بسبب ظهور 8 حالات من أسرة واحدة، تبين إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف المحافظ، أن قرار العزل تم بعد ساعات من ظهور أعراض الفيروس على أحد المواطنين، فيما تبين مخالطته للعشرات من الجيران وأهالي القرية.

وفرضت قوات الأمن، منذ صباح الخميس، طوقا أمنيا على محيط القرية؛ لمنع دخول أو خروج مواطنيها، فيما تقرر منح الموظفين الحكوميين فيها إجازة رسمية؛ لحين اتخاذ قرارات جديدة بشأن الأوضاع فيها.

يذكر أن مصر سجلت، أمس الأربعاء، 155 حالة إصابة جديدة بالفيروس، بالإضافة إلى 5 حالات وفاة.