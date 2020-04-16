نيجيريا.. قوات الأمن تقتل 18 شخصا أثناء فرض العزل العام لمواجهة كورونا

قالت المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان، إن قوات الأمن النيجيرية قتلت 18 شخصا على مدى أسبوعين، أثناء تنفيذ إجراءات العزل العام التي فُرضت لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسجلت نيجيريا كبرى الدول الأفريقية من حيث عدد السكان وأكبر منتج للطاقة في القارة، 407 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و12 حالة وفاة.

وفرضت السلطات إجراءات العزل العام، والتي كان من المقرر في البداية أن تستمر 14 يوما، في 30 مارس/ آذار، في مدينة لاجوس، المركز التجاري الرئيسي في جنوب البلاد، وولاية أوجون والعاصمة أبوجا.

ومددت السلطات تلك الإجراءات، يوم الأحد لمدة أسبوعين، كما فرضت ولايات أخرى مثل ولاية كانو، المركز الاقتصادي بشمال البلاد، قيودا على التنقل.

وقالت المفوضية، وهي هيئة مستقلة في بيان، بتاريخ 15 أبريل/ نيسان: إن "هناك 8 حالات موثقة لأعمال قتل خارج نطاق القضاء، أفضت إلى 18 حالة وفاة، بين 30 مارس/ آذار و13 أبريل/ نيسان".

وأضافت أن قوات من الجيش والشرطة نفذت هذه الأعمال.

ولم ترد قوات الشرطة أو الجيش النيجيري على اتصالات هاتفية طلبا للتعليق على بيان المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان.