السعودية تمنع الصغار دون 15 عاما من دخول المتاجر

أعلن المتحدث باسم وزارة التجارة السعودية، اليوم الخميس، عن منع دخول الصغار ممن هم أقل من 15 سنة لكافة المتاجر في المملكة.

ويأتي القرار ضمن الإجراءات الاحترازية لحماية صحة هذه الفئة، في ظل تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا في البلاد، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

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متحدث التجارة: منع دخول الصغار ممن هم أقل من 15 سنة لكافة المتاجر وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لحماية صحة الأبناء .#واس_عام — واس العام (@SPAregions) April 16, 2020

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن إجمالي الحالات في المملكة 6380 حالة، بينها 5307 حالات نشطة، منها 71 حالة حرجة تتلقى الرعاية المكثفة.

وذكر المتحدث أنه تم تسجيل 4 وفيات جديدة، تراوحت أعمارهم بين 35 إلى 89 عامًا، معظمهم يعانون أمراضًا مزمنة، ليبلغ بذلك إجمالي الوفيات في المملكة إلى 83 حالة.

وأوضح المسؤول السعودي، أن المملكة سجلت 59 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء في المملكة إلى 990 حالة.