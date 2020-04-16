السعودية تسجل 4 وفيات و 518 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن إجمالي الحالات في المملكة 6380 حالة، بينها 5307 حالات نشطة، منها 71 حالة حرجة تتلقى الرعاية المكثفة.

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متحدث #وزارة_الصحة: إجمالي الحالات في المملكة ٦٣٨٠ حالة، بينها ٥٣٠٧ حالات نشطة، منها ٧١ حالة حرجة تتلقى الرعاية المكثفة. #كلنا_مسؤول#واس_عام — واس العام (@SPAregions) April 16, 2020

وذكر المتحدث أنه تم تسجيل 4 وفيات جديدة، تراوحت أعمارهم بين 35 إلى 89 عامًا، معظمهم يعانون أمراضًا مزمنة، ليبلغ بذلك إجمالي الوفيات في المملكة إلى 83 حالة.

وأوضح المسؤول السعودي أن المملكة سجلت 59 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء في المملكة إلى 990 حالة.

وشدد على أن هناك أماكن عالية الخطورة، من ضمنها مساكن العمال، حيث تم رصد عدد من الحالات الإيجابية، ومؤكدًا على أصحاب الشركات والمشرفين أهمية التقيد بالتعليمات.