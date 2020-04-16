قطر تسجل 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت قطر الخميس، تسجيل 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية، ليصل العدد الإجمالي إلى 4103.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان، أن بعض الإصابات الجديدة تعود إلى مخالطين لحالات سابقة من مواطنين ومقيمين، بينما تعود معظم الحالات الجديدة الأخرى للعمالة الوافدة.

وأضافت أنه تم اكتشاف بعض الإصابات بين مواطنين ومقيمين ممن توجهوا للقطاع الصحي، بسبب وجود أعراض التهاب في الجهاز التنفسي.

ولفتت الوزارة إلى أنه بتسجيل 9 حالات تماثلت للشفاء، يصل العدد الإجمالي إلى 415، فيما استقر عدد الوفيات عند 7 حالات.

يذكر أن عدد مصابي كورونا حول العالم تجاوز مليونين و94 ألفًا، توفي منهم أكثر من 135 ألفًا، فيما تعافى ما يزيد على 520 ألفًا، بحسب موقع "Worldometer".