الصحة العالمية: سحب عاصفة كورونا متجمعة بكثافة فوق أوروبا

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن سحب عاصفة كورونا لا تزال متجمعة بكثافة فوق منطقة أوروبا.

وأوضح مدير المكتب الإقليمي لأوروبا بالمنظمة هانز كلوج، أن أوروبا الآن في خضم معركة التصدي لجائحة كورونا، مع اقتراب عدد حالات الإصابة من المليون.

وشدد على أنه "رغم دخول بعض البلدان مرحلة قد تكون فيها قادرة على تخفيف القيود تدريجيا، فإنه لا يوجد مسار سريع للعودة إلى الوضع الطبيعي".

وأشار في إفادة عبر الإنترنت، إلى أن عدد الحالات يواصل الارتفاع في أنحاء المنطقة، وفي الأيام العشرة الماضية ارتفع عدد الإصابات نحو المثلين، ليقترب من المليون.

وتابع أن هذا يعني أن نحو 50% من العبء العالمي لمكافحة كورونا ملقى على عاتق أوروبا، مضيفا أن أكثر من 84 ألف شخص في أوروبا توفوا بسبب المرض.