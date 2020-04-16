إيران تسجل 92 وفاة و1606 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت إيران، اليوم الخميس، عن تسجيل 92 وفاة جديدة وإصابة 1606 أشخاص بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور، إن إجمالي الوفيات وصل إلى 4869 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد الإصابات 77 ألفا و995 شخصا، مشيرا إلى أن 3594 من المصابين بالفيروس بحالة صحية حرجة، وفق وكالة أنباء تسنيم.

كان نائب وزير الصحة الإيراني، إيرج حريرجي، برر الخميس، قرار وزارة الصحة بعدم الكشف عن إحصائيات مفصلة عن المحافظات لأعداد المصابين والمتوفين بفيروس كورونا، بسبب منع المواطنين من السفر إلى المحافظات التي تشهد إصابات منخفضة أو متوسطة.

وأضاف: "حاليا نحن لا نسمح بفتح الممرات، مما لا شك فيه أن الممرات والأسواق المغلقة ذات كثافة سكانية عالية وانتقال الفيروس فيها مرتفع"، مبينا "نحن في المرتبة العاشرة من حيث معدل الوفيات، ولكل مليون شخص لدينا 57 حالة وفاة".

ولا تزال العاصمة طهران تتصدر المحافظات الإيرانية في عدد الوفيات والإصابات بالفيروس.